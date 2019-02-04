"Смерть – это не конец, а зачастую, только начало" (Джордж Ромеро).

На опустевшую улицу опускается мгла, а землю обволакивает холодный, злой туман. Момент растягивается в бесконечность, и из-за угла появляется голодная, остервеневшая толпа: мутные зрачки, застывшие кривые лица и неторопливая волочащаяся походка. Именно такими показывал своих героев неповторимый Джордж Ромеро – американский режиссер, актер и сценарист, которому 4 февраля исполнилось бы 79 лет.

По праву его можно назвать отцом и создателем целой эпохи фильмов о зомби. Он показал восставших из могил такими, какими их полюбили миллионы в фильмах: "Ночь живых мертвецов", "Рассвет мертвецов", "Земля мертвых" и других легендарных кинолентах. Благодаря Ромеро, зомби заполонили не только городские кладбища, но и прилавки с видеоиграми, книгами, костюмами для вечеринок. Ни один человек в мире не относился к вопросу о зомби так трепетно и детально, как Ромеро. Из образа голодного мертвеца появился целый жанр, который по праву заслуживает внимания и имеет фанатов по всему миру.

Автор этого исследования* Роман Поздняков – большой поклонник творчества Джорджа Ромеро, представил, что в Барнауле случится апокалипсис и зомби уже наступают на любимый город.

Вот, рискуя жизнью, он ищет специалистов, чтобы получить их рекомендации. Возможно, именно они помогут спасти чьи-то жизни.

Сначала путь лежал на кафедру экологии, биохимии и биотехнологии Алтайского государственного университета, где нас встретила доцент кафедры, кандидат биологических наук, Алена Иркитова.

– Добрый день, Алена. На какую тему вы проводили диссертационное исследование?

– В общих словах, речь шла о полезных кисломолочных бактериях, используемых для производства пробиотических продуктов – ответила Алена Николаевна, не догадываясь о цели беседы.

– Близок ли вам вопрос о вирусах, вирусных заболеваниях? (начинаем подбираться к теме Ромеро)

– Конечно, объектом микробиологии являются как бактерии, так и вирусы. Вирус – это внеклеточная форма жизни. Особенность заключается в том, что вирусы, в отличие от бактерий, являются паразитами на генетическом уровне, то есть встраиваются в геном клетки хозяина, после чего клетка начинает синтез вирусных белков.

– Чтобы вы посоветовали в случае вирусной эпидемии?

– Необходимо понимать, что антибиотики против вирусов бесполезны, они применяются при лечении бактериальных инфекций. А эффективность действия противовирусных препаратов на данный момент не доказана в полном объеме. Во время эпидемии необходимо оставаться дома, избегать мест скопления людей, чтобы предотвратить распространение вирусов. Однако большинство не готово отказаться от похода на работу и в результате становятся носителями устойчивых форм вирусов.

"Зомби – точно устойчивые носители, подумал я", – перед тем как задать следующий вопрос.

– А что делать, если носитель вируса укусил вас?

Алена Николаевна широко улыбается:

– Данный вид заражения называется контактным, реализуется через кожные покровы. Такой механизм передачи могут использовать очень немногие вирусы. Так, например, вирус бешенства может проникать в организм животного и человека при ослюнении кожных покровов. Слюна собак содержит гиалуронидазу, которая облегчает проникновение вируса в кровь через кожу. Лучшим и единственным способом обезопасить себя – профилактика, то есть своевременное прививание. При укусе животным в кратчайшие сроки необходимо сдать анализ с последующим экстренным прививанием. Некоторые вирусы могут жить в нашем организме долго и не беспокоить (У Ромеро таких хеппи-эндов не было).

– Известны ли вам вирусные заболевания, которые сводят заболевших с ума?

– Да, к таким заболеваниям можно отнести "скрейпи", возбудителем которой являются прионы – это смертоносные белковые молекулы или вирусные частицы, вызывающие губчатую энцефалопатию мозга. Редкое заболевание, когда извилины головного мозга превращаются в "губку". Человек перестает ориентироваться в окружающей среде, наступает сумасшествие, приступы агрессии. Первым признаком надвигающейся смерти становится слабоумие, за которым следует общая слабость вплоть до неспособности самостоятельно стоять на ногах. На следующем этапе жертва лежит, не в силах даже принять помощь, пока, наконец, не наступит гибель. Любое вирусное заболевание сопровождается подъемом температуры. При этом инкубационный период развития вируса зависит от количества, попавшего в организм и его активности, а также от иммунного статуса человека.

"Похоже на фильмы Ромеро" – подумал я, и поблагодарил собеседницу.

Квест да и только

Направляясь за следующим советом, наш автор позвонил и договорился о встрече с создателем квеста "Кошмар" Александру Голеву и администратору Александру Андрееву.

– В чем суть "Кошмара"?

– Упор делается на эмоции, люди приходят к нам, чтобы выбросить негатив. Мы создали атмосферу, которая заставляет испытывать страх, переживание, – отвечает Александр Голев. – Локация находится в подвальном помещении с толстыми бетонными стенами, стальными клетками. Имеется музыкальное сопровождение, но акцент ставится на актеров, которые оживляют локацию.

– Что больше всего пугает игроков и как меняется их поведение в таких экстремальных условиях?

– Пугают актеры, физический контакт. Поведение игроков можно разделить на три типа: одни ведут себя как герои, пытаясь всех спасти, другие истерически смеются и ничего не могут сделать, а третьи находятся в оцепенении, закрывают глаза от ужаса, – поясняет создатель квеста и добавляет. – Когда вам страшно, то сложнее соображать и принимать решения.

– Как действовать при зомби-апокалипсисе и чего делать ни в коем случае нельзя?

– Я считаю, что надо избегать скопления людей. Возможно, я бы отсиделся в квесте, здесь стальная дверь, – смеется Александр Андреев. – Или передвигался бы в поисках убежища и продуктов. Ни в коем случае нельзя паниковать.

– А если бы вашего друга укусили? – сгустил я краски.

– Я бы поторопился взять бензопилу и отрезать конечность, – безжалостно отвечает Александр.

"Не паниковать!"

Тем временем мы узкими улицами добрались до гимназии №123, в которой главным специалистом по всему, что угрожает жизнедеятельности, является преподаватель ОБЖ Евгений Валерьевич Малявкин.

– Евгений Валерьевич, чтобы вы посоветовали в условиях зомби – апокалипсиса?

– Мы не американцы, – усмехается учитель, – но исходя из общих правил поведения, надо бежать, покидать зону поражения – зараженный участок. Основной опасностью являются зараженные люди, поэтому необходимо обезопасить себя. Судя по фильмам, надо защитить конечности, за которые могут укусить. Возможно, обмотать руки книгами, коробками. Далее продумать маршрут до укрытия.

"Если бы Евгений Валерьевич снимался у Ромеро, прожил бы до финала", – подумал наш автор.

– Как бы вы подготовились к эпидемии, если бы знали о ней заранее?

– Самое главное – это вода, запасы продуктов, одежда по сезону, основное снаряжение – нож, веревка.

– А чего нельзя делать в такой ситуации?

– Паниковать. Не надо ждать, что вас спасут – надеяться только на себя. Не сдаваться, чтобы ни случилось! Подключать мозг и приспосабливаться к сложившимся условиям. При выборе убежища, я бы выбрал небольшое помещение – сложно обеспечить охрану большого периметра. Хочу подчеркнуть, что опасность, как правило, представляют не зомби, а люди, которые попав в экстремальную ситуацию, начинают себя безграмотно вести. Сказывается психологическое и социальное напряжение.

Когда Евгений Валерьевич отвечал на вопрос, у автора в голове крутилось только одно: "Сколько апокалипсисов он пережил?"

– Евгений Валерьевич, чтобы вы сделали, если нападение зомби началось во время урока?

– Здесь уже совсем другая степень ответственности, – улыбается педагог. – Я буду отвечать за безопасность всего класса!

Пообщавшись с людьми разных профессий можно сделать лишь один вывод – можно подготовиться к любому нападению.

Для справки: Джордж Ромеро родился 4 февраля 1940 года в Нью-Йорке. Снимать фильмы Ромеро стал еще в 14 лет, используя 8-миллиметровую камеру. После учебы в университете Ромеро снимал короткие фильмы и рекламные ролики. В 60-х годах Ромеро вместе с друзьями создал компанию Image Ten Productions, благодаря которой накопил свой первый капитал – 100 тысяч долларов. Именно на эти деньги он снял свой первый фильм ужасов "Ночь живых мертвецов".