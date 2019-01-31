Фото: avito.ru

Элитную квартиру площадью 170 квадратных метров продают в историческом центре Бийска за 13 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено в кирпичном доме на третьем этаже. В квартире – пять комнат.

"Вся инфраструктура в шаговой доступности. Свежий ремонт премиум-класса. Четыре балкона с остеклением в пол. Два гаража во дворе дома", – добавляет автор объявления.