Фото: avito.ru
Элитную квартиру площадью 170 квадратных метров продают в историческом центре Бийска за 13 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в кирпичном доме на третьем этаже. В квартире – пять комнат.
"Вся инфраструктура в шаговой доступности. Свежий ремонт премиум-класса. Четыре балкона с остеклением в пол. Два гаража во дворе дома", – добавляет автор объявления.
Комментарии
Все го по три мильона с копейками за балкон? Надо брать.
Даже с Наукограду бегуть.
хм, змеевик в ванной возле душевой лейки..
и опять унитаз висячий, для дистрофикоф блин