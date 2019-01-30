Фото: rubtsovskmv.ru

Взрыв прогремел в частном доме в Рубцовске днем в среду, 30 января. Инцидент произошел по адресу улица Трудовая, 16, пишет портал "Местное время".

Жилье сложилось как карточный домик буквально за несколько секунд. Из-за взрыва обрушились две несущие стены и кровля. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и скорая.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки бытового газа, а не взрыв баллона, как считалось изначально. Сам газовый баллон пожарные вынесли из развалин целым. Хозяйке дома удалось выбраться из-под завалов самостоятельно еще до приезда спецслужб. Она ждала врачей в соседнем доме у родных. Пострадавшую с множественными ожогами доставили в Горбольницу №1. Кроме нее и животных в доме никого не было.

Сообщается, что на место ЧП выехали глава города Дмитрий Фельдман, первый замглавы администрации Владимир Пьянков, замглавы города Олег Обухович.

"Мы побывали на месте взрыва, оценили ситуацию. Сейчас важно установить причины, чтобы не допустить повтора трагедии. Проблем с размещением пострадавшей не возникнет. Как только хозяйка рухнувшего дома обратится в Администрацию, помощь будет оказана. Все текущие вопросы будем решать по мере поступления", — цитирует издание слова мэра.

Ситуация находится на особом контроле главы Рубцовска. Подробности инцидента опубликуют позднее.