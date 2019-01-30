Фото: antimaidan.ru

Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии проводят обыски в кабинете и дома у рижского мэра Нила Ушакова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство LETA.

Оперативно-розыскные мероприятия начались около 12:00.

Кабинет градоначальника обыскивали четыре сотрудника ведомства. Их сопровождал глава юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш.

Силовики вынесли из здания документы, на вопросы журналистов отвечать не стали. Комментарии также не стал давать и Лиепиньш, переадресовав журналистов к руководству Думы.

Агентство напоминает, что Ушаков давно находится в центре коррупционного скандала, который связан с муниципальным транспортным предприятием Rigas Satiksme. При этом депутаты два раза оказывали ему поддержку, рассматривая вопрос о доверии политику.

В конце 2018 года латвийский лидер Раймонд Вейонис порекомендовал Ушакову уйти в отставку, однако он совет проигнорировал.

Также Ушаков известен своими выступлениями против притеснения русскоязычного населения в стране.