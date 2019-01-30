Фото: antimaidan.ru
Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии проводят обыски в кабинете и дома у рижского мэра Нила Ушакова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство LETA.
Оперативно-розыскные мероприятия начались около 12:00.
Кабинет градоначальника обыскивали четыре сотрудника ведомства. Их сопровождал глава юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш.
Силовики вынесли из здания документы, на вопросы журналистов отвечать не стали. Комментарии также не стал давать и Лиепиньш, переадресовав журналистов к руководству Думы.
Агентство напоминает, что Ушаков давно находится в центре коррупционного скандала, который связан с муниципальным транспортным предприятием Rigas Satiksme. При этом депутаты два раза оказывали ему поддержку, рассматривая вопрос о доверии политику.
В конце 2018 года латвийский лидер Раймонд Вейонис порекомендовал Ушакову уйти в отставку, однако он совет проигнорировал.
Также Ушаков известен своими выступлениями против притеснения русскоязычного населения в стране.
Комментарии
Подстава, его преследуют за любовь к России.
засиделся паря, в мэрах, уходить надо во время.
Rīgas satiksme годами закупает троллейбусы и автобусы у зарегистрированной в Польше компании Solaris Bus & Coach. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией полагает, что в 2013-2016 годах при закупке почти 200 автобусов и троллейбусов за 270 млн евро часть этой суммы попала в карманы определенных людей в качестве взятки. Изначально озвучивалась сумма в 800 тысяч евро, однако, по словам главы БПБК Екаба Страуме, размер взятки может быть существенно выше. По данным передачи Nekā personīga телеканала TV3, размер "отката" составил от 5 до 7% — то есть как минимум более 13 миллионов евро. Точные цифры следствие пока не раскрывает.
Известна приблизительная схема аферы. Сначала нужно было договориться с зарубежным производителем о поставке общественного транспорта по завышенным ценам. После выплаты полной суммы, производитель переводил разницу связанной с Rīgas satiksme частной фирме, обеспечивавшей гарантийный ремонт транспорта. Далее деньги растекались по фиктивным предприятиям через ряд филиалов в Латвии, на Кипре, в Гонконге и Китае.
"Час икс" настал 11 декабря. БПБК провело более 30 обысков, были задержаны восемь человек — шестеро в Латвии и двое в Польше. Среди задержанных в Латвии — коммерческий директор чешской компании Škoda Transportation Владислав Козак и спонсор партии "Согласие" Александр Крячек. Пять из шести задержанных в Латвии были арестованы, а позднее был задержан и арестован глава Rīgas satiksme Леон Бемхенс.
Стандартная схема отката
Ушаков вряд ли замешан в это дело.