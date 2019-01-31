Жители Рубцовска жалуются на плохую экологическую обстановку в городе. По мнению горожан, в числе прочих ситуацию усугубляет деятельность Сибирской генерирующей компании, которая с августа 2016 взяла в аренду проблемную Южную тепловую станцию

Одним из доказательств своей правоты граждане считают выпавший 28 января "черный снег" в районе Южной тепловой станции. По словам читательницы ИА "Амител" Анастасии Карелиной, неоднократно горожане жаловались на смог и задымление, однако проверяющие никаких нарушений санитарных норм не находили.

В пресс-службе СГК пояснили, что "черный снег" выпал из-за сбоя в работе системы пневматического золоудаления водогрейного котла, но, как утверждают в компании, "серьезной опасности" для здоровья горожан это не представляет. Засбоившее оборудование остановлено и будет приведено в соответствие.

Что касается задымленности, то по сообщению пресс-службы СГК, жалобы на смог в Рубцовске звучат даже в межотопительный период, когда Южная тепловая станция не осуществляет теплоснабжение горожан. В компании утверждают, что специалисты регулярно проводят проверки по жалобам жителей, опубликованным в социальных сетях. При этом помимо ежеквартального мониторинга, который предусмотрен планом природоохранных мероприятий, проходят внеочередные исследования атмосферного воздуха.

"В текущем отопительном сезоне последнее исследование проводилось 27 декабря в шести точках города. Среднесуточная температура в этот день составила минус 34 градуса, было безветренно. В работу были включены все котлы. Такой режим работы в неблагоприятных метеоусловиях способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха и препятствует рассеиванию вредных примесей. В этот день замеры производились в трех точках в зоне влияния теплоисточника, а также в тех точках, которые были выбраны исходя из обращений горожан. На улице Крупской (в районе домов № 160А, №225, №282, №285) мы также неоднократно проводили в 2018 году отбор проб атмосферного воздуха, нарушений санитарных нормативов выявлено не было", — сообщили в СГК.

В компании отмечают, что экологическая ситуация в городе в целом зависит от многих факторов. В частности, на нее влияют частный сектор, автомобильный транспорт и прочее. Что касается работы ЮТС, то, чтобы снизить влияние станции на окружающую среду, Сибирская генерирующая компания разработала и реализует план природоохранных мероприятий, который включает в себя 25 пунктов.

Среди этих пунктов — постоянный контроль за режимом работы, ремонт и обслуживание золоулавливающих устройств, а также мониторинг атмосферного воздуха. Как подчеркивают в компании, этот план последовательно выполняется. Более того, в СГК отметили, что пригласили всех желающих горожан в группу общественного за исследованиями воздуха:

"Нам нечего скрывать. Мы пригласили всех желающих рубцовчан стать участниками группы общественного контроля за исследованиями атмосферного воздуха и контролировать отбор проб, проведение анализов и представительность полученных результатов", — отмечают в СГК.