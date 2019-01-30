Фото: council.gov.ru

Член Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, которого задержали утром 30 января, заявил, что недостаточно хорошо владеет русским языком. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на официального представителя СКР Светлану Петренко.

По ее словам, Арашукова допросили уже в статусе обвиняемого, и он заявил, что ему нужен переводчик, которого сенатору обеспечили.

Сообщается, что Арашукову предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля.

Напомним, сенатора задержали во время заседания Совфеда после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с Ашуркова неприкосновенности и заключении его под стражу. Следователи считают, что Арашуков причастен к убийству двух деятелей Карачево-Черкесии в 2010 году.

Позже в Петербурге следователи вместе с силовиками задержали отца сенатора — Рауля Арашукова. В СКР сообщили, что мужчина подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве.