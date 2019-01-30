Фото: winallos.com

Ученые Копенгагенской университетской больницы в Дании обнаружили, что токсоплазма Toxoplasma gondii, которая является паразитом представителей семейства кошачьих и иных млекопитающих, может приводит к развитию шизофрении у людей. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на издание Science Alert.

Токсоплазма, относящаяся к протистам, обитает в нервных и мышечных тканях, а также во внутренних органах, включая мозг. Этот организм вызывает токсоплазмоз — заболевание, которое обычно протекает в легкой форме, но опасно для тех, у кого понижен иммунитет. Паразит может влиять на поведение своего хозяина — так, например, зараженные грызуны перестают бояться кошек, что увеличивает вероятность быть съеденными ими, и это, в свою очередь, облегчает попадание токсоплазмы в организм основного хозяина. Считается, что у зараженных людей, которые составляют половину населения планеты, тоже увеличивается склонность к риску и тревожность.

Эксперты проанализировали данные, которые были получены в ходе масштабного когортного исследования Danish Blood Donor Study, в котором участвовали более 100 тысяч человек. В выборку вошли 80 тысяч участников. Ученые выявили 2,5 тысячи человек с психическими нарушениями и провели поиск иммуноглобулинов в их крови, которые указывают на наличие токсоплазмы и другого возбудителя — цитомегаловируса, возбудителя герпеса.

Выяснилось, что у людей с Toxoplasma gondii риск развития шизофрении был на 50% выше, чем у людей без инфекции. Эта связь стала еще очевиднее, когда специалисты учитывали только тех участников, которые не страдали шизофренией на момент заражения инфекцией. Несмотря на эти результаты, ученые полагают, что о доказанности причинно-следственной связи пока говорить преждевременно, хотя токсоплазма, вероятно, действительно является одним из факторов развития шизофрении.