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Площадь анимационного технопарка, открытого в Москве на базе знаменитой киностудии "Союзмультфильм", будет увеличена практически в два раза. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее в мае 2017 года президент России Владимир Путин поручил создать на базе киностудии "Союзмультфильм" анимационный технопарк "Дом российской анимации", который призван стать центром отечественной мультипликации. Летом 2018 года мэрией столицы было принято решение присвоить киностудии статус технопарка. Это снизило для киностудии налоговую нагрузку до 25% и позволило направлять сэкономленные средства на техническое оснащение.

"Было очень обидно, когда американские мультфильмы начали заполнять наш рынок... Мультипликации мирового уровня вдруг начали терять компетенции", – сказал Собянин во время посещения киностудии.

Мэр подчеркнул, что по поручению президента РФ город оказывает киностудии большое содействие. В частности город присвоил киностудии статус технопарка, что стало одним из этапов реализации поручения.

"Мы создали специальный проект, приоритетный для Москвы, выделены необходимые дополнительные финансовые ресурсы, которые помогут вашему центру активно развиваться и далее. То, что я увидел, очень здорово. Хорошо, что есть такие возможности, как технопарки, здесь атмосфера совсем иная. Кроме того, у нас обязательства практически удвоить площадь этого технопарка", – заметил градоначальник.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в дальнейшем площадь технопарка "Союзмультфильм" будет увеличена с 6,4 тыс. до 10 тыс. кв. м для размещения новых резидентов – небольших независимых анимационных студий. Ожидается, что к 2020 году в технопарке на базе "Союзмультфильма" будут работать 325 человек.