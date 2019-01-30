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Российский лидер Владимир Путин на встрече с членами правительства рассказал, что нужно делать россиянам, чтобы меньше болеть. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сайт Кремля.

В частности, во время встречи был заслушан доклад о заболеваемости ОРВИ и гриппом. Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что подконтрольное ей ведомство более чем в 2,6 раза нарастило охват вакцинации с момента запуска первого нацпроекта в 2006 году. По ее словам, за этот же период в стране больше чем в 13 раз снизилась заболеваемость гриппом.

​"В этом году мы планировали привить не менее 45% населения. Привили 49% – 70 млн 800 тыс. человек, при этом 63% детей – 18,5 млн человек. Хотелось бы поблагодарить работодателей, которые за счет своих средств участвовали в этой кампании и привили почти 6 млн человек", – цитирует издание слова министра.

Путин, выслушав доклад Скворцовой, заявил: "Для того чтобы меньше болеть, нужно больше заниматься спортом".

Глава Минздрава порекомендовала без необходимости не посещать массовые мероприятия, использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки и следить за чистотой устройств, подносимых к лицу. Он отметила, что в случае заболевания необходимо обращаться к врачу, а не лечиться самостоятельно.