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Всех российских моряков, которых похитили в Гвинейском заливе, освободили. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на посольство РФ в Нигерии.
"Вопрос об их возвращении в Российскую Федерацию в ближайшее время решается", – добавили в дипмиссии.
Агентство напоминает, что пираты атаковали контейнеровоз MSC Mandy в ночь на 2 января. На его борту находились 23 россиянина и один украинец.
Захватчики похитили шесть российских моряков. Власти Бенина завели уголовное дело.
Представитель MSC рассказал агентству, что судовладелец хочет нанять посредников для переговоров с пиратами. Говорилось, что они потребовали выкуп за заложников.
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