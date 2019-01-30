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Всех российских моряков, которых похитили в Гвинейском заливе, освободили. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на посольство РФ в Нигерии.

"Вопрос об их возвращении в Российскую Федерацию в ближайшее время решается", – добавили в дипмиссии.

Агентство напоминает, что пираты атаковали контейнеровоз MSC Mandy в ночь на 2 января. На его борту находились 23 россиянина и один украинец.

Захватчики похитили шесть российских моряков. Власти Бенина завели уголовное дело.

Представитель MSC рассказал агентству, что судовладелец хочет нанять посредников для переговоров с пиратами. Говорилось, что они потребовали выкуп за заложников.