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Российский лидер Владимир Путин в шутку назвал министра экономического развития Максима Орешкина туристом. Об этом пишет РИА "Новости".

Начиная совещание с членами правительства, глава государства напомнил, что одним из вопросов для обсуждения станет туризм.

"Но перед тем как мы начнем, спросим еще одного туриста. Максим Станиславович, расскажите, как работа прошла с коллегами, какие были встречи, что там было полезного, если что-то было", – цитирует агентство слова президента.

По словам Орешкина, форум прошел "довольно негативно", поскольку в последние годы у мирового сообщества сильно ухудшились настроения. Министр отметил, что также на это повлияло и существенное замедление экономики в конце 2018 года.

"Одна из причин замедления экономического роста – то, что торговые войны начинают разбивать мир на отдельные блоки и рушится та система, которая работала все последние годы", – заявил он.

Агентство напоминает, что на минувшей неделе глава МЭР провел пресс-конференцию по итогам Давосского форума. Он рассказал, что главы мировых компаний, включая американские, хотят продолжать сотрудничество с РФ.

Орешкин уточнил, что российская делегация встречалась с Турцией, европейскими, арабскими и азиатскими странами и договорилась с ними о продолжении наращивания торговли.