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Житель американского штата Юта подал иск на $3,1 миллиона к известной актрисе Гвинет Пэлтроу из-за инцидента, который произошел на лыжном курорте Deer Valley в 2016 году. Об этом пишет РБК, ссылаясь на газету The Salt Lake Tribune.

Истец по имени Терри Сандерсон утверждает, что обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус" налетела на него сзади на лыжном склоне, сбила с ног и упала сверху. В результате происшествия Сандерсон получил черепно-мозговую травму и сломал четыре ребра.

По словам пострадавшего, после наезда на него актриса поднялась и уехала дальше по склону, оставив его лежать в снегу. В момент столкновения мужчине было 69 лет. Он утверждает, что ехал на лыжах медленно, в то время как Пэлтроу мчалась с большой скоростью. Помимо возмещения расходов на врачей и юристов мужчина считает, что Пэлтроу должна перед ним извиниться.

Адвокаты Сандерсона отметили во время организованной ими пресс-конференции, что любой лыжник, чьи действия привели к травме, должен остановиться, оказать помощь и уведомить работников лыжного курорта о происшествии, а Пэлтроу этого не сделала.

Помимо иска к актрисе Сандерсон также подал в суд на лыжный курорт. По его словам, свидетелями инцидента были инструктор Гвинет Пэлтроу, который вместо помощи пострадавшему обвинил мужчину в том, что он стал виновником инцидента, и двое неназванных работника склона, которые также не оказали ему помощь.

Пресс-секретарь горнолыжного курорта отказался прокомментировать дело, отметив, что в компании с иском Сандерсона пока не ознакомились.