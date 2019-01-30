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Патриарх Кирилл выступил за предоставление льгот по выходу на пенсию многодетным матерям. Соответствующее заявление прозвучало на VII Рождественских парламентских встречах в Государственной думе, пишет РИА Новости.

"Поддерживаю законодательные инициативы, касающиеся льгот по выходу на пенсию для женщин, которые родили трех и более детей", — заявил он, назвав это справедливым, поскольку воспитание детей "требует большого личного подвига от его родителей", в связи с чем данная "жертва <...> должна быть вознаграждена государством".

Агентство отмечает, что принятая пенсионная реформа предусматривает, в том числе, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей.