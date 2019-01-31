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Чиновникам необходимо думать прежде, чем говорить. Такое заявление сделал министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, комментируя инциденты с некорректными высказываниями ряда региональных и федеральных чиновников, пишет РИА Новости.

"Это вопрос поведения и, наверное, собственного ощущения — что вообще надо говорить и где, нужно, прежде чем говорить, подумать. Вот и все", — заявил глава Минтруда, подчеркнув, что любые острые вещи, которых в стране "немало", необходимо обсуждать с обществом.

"Просто надо делать это нормально, человеческим образом", — заключил Топилин.

Напомним, в последнее время в РФ ряд высказываний чиновников вызвали бурную реакцию в обществе. Например, в октябре прошлого года после обсуждения размера прожиточного минимума для неработающих пенсионеров покинула свой пост министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, заявившая, что 3,7 тысячи рублей хватит "для минимальных физиологических потребностей", и отметившая, что "макарошки стоят всегда одинаково". В ноябре глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами заявила, что государство "ничего не должно" молодежи, поскольку их родителей "не просили рожать". Позже она также уволилась со своей должности.