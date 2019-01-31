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Всего порядка 400 "Яндекс.Телефонов" было продано за неполный декабрь прошлого года, а к 20 января число проданных смартфонов возросло до 450. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на "Ведомости" и на сотрудников трех ритейлеров. Источники газеты ссылаются на данные компании GfK, которая занимается исследованием рынков.

При этом представитель "Яндекса" заявил, что GfK не учитывает интернет-магазин "Беру", являющийся основным каналом продаж "Яндекс.Телефона", а также собственный магазин компании. Тем не менее, он не назвал количество проданных устройств.

По данным GfK, всего в декабре в РФ реализовано порядка 3,5 миллиона смартфонов (на 1,5% меньше показателей декабря 2017 года). Представитель исследовательской компании не стал комментировать продажи "Яндекс.Телефона".

Напомним, в конце прошлого года появилась информация, что устройство под названием "Яндекс.Телефон" будет стоить около 18 тысяч рублей. Смартфон выполнен в стекле с алюминиевой рамкой, оснащен двойной камерой, чипом NFC (бесконтактной оплаты) и экраном чуть больше 5,5 дюймов.