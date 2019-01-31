Фото: dailystorm.ru

Мэра Камызяка и главу администрации Камызякского района Астраханской области задержали по подозрению в получении взятки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

"Задержали мэра Камызяка и главу администрации Камызякского района", — цитирует агентство его слова.

Собеседник добавил, что задержания проходили не на рабочих местах в течение 30 января в разное время.

Также источник отметил, что сумма взятки на данный момент не озвучивается, следователи ведут свою работу.

Агентство отмечает, что Камызякский район находится в южной части Астраханской области и включает 17 муниципальных образований, население которых не превышает 50 тысяч человек.