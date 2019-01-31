Фото: hicomm.bg

Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp при использовании резервного копирования. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Daily Mirror.

Издание сообщает, что для чтения удаленных сообщений необходимо удалить программу, а затем вновь установить ее. После этого архив будет восстановлен из резервной копии, и удаленные сообщения вновь появятся.

При этом восстановить сообщения, которые были отправлены между созданием резервной копии и перезагрузкой смартфона, невозможно. Автоматическое резервное копирование происходит один раз за день в 2:00.

Отмечается, что в WhatsApp можно удалять сообщения в течение часа после отправки.