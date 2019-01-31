Фото: peopletalk.ru

Известная российская теннисистка Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Петербурге в связи с травмой правого плеча. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Twitter-аккаунт соревнований.

Шарапова в первом круге одержала победу над представляющей Австралию Дарьей Гавриловой. Во втором она должна была выступить против соотечественницы Дарьи Касаткиной, посеянной под третьим номером.

Таким образом, Касаткина, которая должна была начать борьбу на турнире со второго круга, автоматически прошла в четвертьфинал, где ей предстоит сразиться с победительницей встречи между обладательницей wild card россиянкой Верой Звонаревой и пятой ракеткой турнира, теннисисткой из Германии Юлией Гергес.