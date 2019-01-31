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Светофоры отключат на трех перекрестках в Барнауле в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Это связано с проведением плановых ремонтных работ. Светофорные объекты не будут работать на следующих участках:

пересечение улицы Челюскинцев с улицей Гоголя (с 09:00 до 12:00);

пересечение улицы Челюскинцев с улицей Загородной (с 09:00 до 12:00);

пересечение проспекта Комсомольского с улицей Чкалова (с 13:30 до 16:30).

Участников дорожного движения просят соблюдать требования дорожных знаков.