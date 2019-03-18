Фото: Татьяна Кытманова / Amic.ru



– Валерий Анатольевич, в последнее время все говорят о технологии 5G. Когда ждать появления первых сетей в Алтайском крае? Как у руководителя, у вас уже наверняка есть смартфон с 5G?

– Лично у меня – нет, потому что в мире еще нет коммерчески доступных аппаратов. Если бы они уже были в продаже, то обязательно бы купил "на попробовать". Что касается сетей 5G, то это действительно то самое будущее, которое ждет нашу отрасль в ближайшее время, но здесь и сейчас в сетях 5G нет практического смысла.

– Вот это поворот! Поясните.

– Не поймите меня неправильно – потенциал сетей 5G огромен, и сам стандарт будет эволюционировать. Кроме того, мы были первым оператором, который протестировал 5G в России. Но на первых порах это будет просто очередной прирост скорости. Сегодня сети 4G легко дают 20-25 Мбит/с, а сеть LTE-Advanced – уже 50-60 Мбит/с, и это реальные средние скорости, я не говорю про максимальные. С такими возможностями можно легко в режиме онлайн смотреть фильм даже в формате 4K уже сейчас. В сетях 5G же произойдет переход из количества (мегабиты и даже гигабиты) в качество, но для этого со временем должна сформироваться необходимая инфраструктура, которая пока находится в зачаточном состоянии. А на это уйдет примерно 5-7 лет.

– Можно поподробнее, о какой инфраструктуре идет речь?

– Это большинство решений, где помимо высокой скорости интернета необходима еще и максимально низкая задержка в передаче данных. Например, системы управления беспилотными автомобилями и дистанционными механизмами, телемедицина, дистанционное образование на основе дополненной и виртуальной реальности, компьютерные игры и т.п. Например, чтобы в случае экстренной необходимости диспетчеры могли перехватить управление беспилотным автомобилем, потребуется максимально возможная задержка 1-2 миллисекунды, чего сети 4G с их откликом 20-25 мс сделать не могут. Или представьте робота-сапера, которым удаленно управляет специалист – тут тоже взаимодействие между машиной и человеком в итоге сводится к скорости реакции механизма на удаленные сигналы. Для простых пользователей 5G будет означать высокие скорости передачи данных – от 500 Мбит/с и до нескольких гигабит, но основные преимущества 5G все же даст в области промышленности, B2B-решений, интернете вещей.

– Означает ли это, что в фокусе "МегаФона" ближайшие 5 лет остается активное развитие сети 4G?

– Однозначно – да. Технология 4G/LTE из премиальной услуги, которая была доступна только на дорогих смартфонах, окончательно стала массовой. В Сибири всего за 1,5 года проникновение 4G-смартфонов в нашей сети выросло с 35 до 70% – это потрясающая динамика. Более того, смартфон без 4G сегодня уже воспринимается как откровенно бюджетный. И чем больше будет у нас пользователей 4G, тем больше частотного ресурса нужно будет отдать сети. Поэтому мы сегодня с разрешения Минкомсвязи уже имеем возможность переводить часть частот 2G – это 1800 МГц – для использования в сетях 4G. Также у нас есть техническая возможность "откусить" немного частот из диапазона 3G и тоже отдать его под нужды LTE. Таким образом и 4G усиливается в плане емкости, и стандарты предыдущего поколения продолжают работать. На сегодняшний день базовые станции с поддержкой 4G-стандарта LTE1800 функционируют во многих населенных пунктах Алтайского края: Бийск, Славгород, Змеиногорск, Горняк, Белокуриха, Алейск, Павловск и другие, и уже с поддержкой 4G-стандарта диапазона LTE2600 в Барнауле, Новоалтайске, Заринске, Рубцовске, Яровом и Кулунде.

– Если не ошибаюсь, скоро стандарту 2G в России исполнится 30 лет. Ему не пора на покой?

– Вы совершенно правы, и это больная тема для всех операторов связи, и для "МегаФона" тоже. Действительно, GSM откровенно устарел и с точки зрения использования частотного ресурса страшно неэффективен. Но при этом в нем по-прежнему работают миллионы устройств – обычные кнопочные телефоны, детские часы, автомобильные сигнализации, различные M2M-датчики для ЖКХ, коммерческого транспорта и т.п. Просто взять и выключить рубильник 2G – значит оставить миллионы абонентов без связи. Скоро в ряде регионов России заканчивается действие лицензии на стандарт GSM, и, если честно, я не знаю, как с ними поступит регулятор в лице Минкомсвязи.

– К слову про отключения. В 2019 году произойдет другое важное событие для миллионов россиян – будет выключено аналоговое ТВ, и ему на смену придет цифровое. Это еще одна революция?

– Давайте будем честны – революцией отключение аналогового вещания будут воспринимать только люди в возрасте 50-60 лет, для которых это основной или единственный источник видеоконтента. Более молодая аудитория если и смотрит федеральные каналы, то либо через кабельное или IP-TV, либо вообще потом в записи на YouTube или в социальных сетях. Для условной "цифровой аудитории", т.е. владельцев смартфонов, планшетов, ноутбуков, приставок, SmartTV интересный им контент лежит исключительно в Интернете. Современный человек уже не спешит домой к ровно назначенному времени и не включает новости в 21:00, потому что он уже узнал все новости на смартфоне, а для развлечений у него есть другие источники. Приведу пример: я не успел увидеть финал КВН по телевизору, и потом не спеша посмотрел его в записи на YouTube. У видео было свыше 4 млн просмотров – а это значит, что таких как я, оказалось немало.

– Насколько известно, у "МегаФона" есть собственный видеосервис "МегаФон.ТВ". Вы рассчитываете получить новых подписчиков после отключения аналогового телевещания?

– Мы совсем недавно беседовали об этом с министром цифрового развития и связи Алтайского края Евгением Зрюмовым. И обсудили, что охват населения Алтайского края сетью "МегаФона" составляет выше 99% жителей. А это значит, что практически в любом населенном пункте региона, где пропадет аналоговое вещание, наши абоненты всегда смогут смотреть "МегаФон.ТВ" без проблем. Особенно, если они привыкли потреблять контент на смартфоне или планшете. Весомое преимущество нашей услуги перед тем же кабельным телевидением заключается в том, что у него нет абонентской платы – "МегаФон.ТВ" уже включено в большинство наших тарифов на мобильную связь, т.е. работает совершенно бесплатно.

– Если говорить более предметно, то какие новые решения "МегаФон" предложит в 2019 году своим абонентам?

– Всех секретов точно не раскрою, могу лишь сказать, что мы будем и дальше работать над тем, чтобы "МегаФон" воспринимался не просто как оператор связи, а как оператор цифровых возможностей, где номер мобильного телефона будет единым ключом к различным цифровым сервисам, а скоростная сеть 4G – магистралью к этим услугам. Просто перечислю приложения для смартфона, которые открывают нашим пользователям доступ в мир цифровых сервисов: "МегаФон.ТВ", "МегаФон.Инвестиции", "МегаФон.Родительский контроль", eMotion, "МегаФон.Банк" и другие.

– Кстати, о банковской карте. Вы запустили ее примерно два года назад. Довольны результатами этого проекта?

– Запуская собственную карту для расчетов, баланс которой равен лицевому счету мобильного телефона, мы не ставили задачи конкурировать с традиционными банками – Сбербанком, ВТБ, АльфаБанком и проч. Нашей целью было создание инструмента, который бы упростил нашим пользователям операции по микроплатежам, чтобы они вместо зарплатной карты могли привязать карту "МегаФон" в магазине Google Play, Apple AppStore или расплачиваться в интернет-магазинах или на AliExpress. Средний чек по покупкам в месяц у владельцев наших карт по Сибири около 550 рублей. А если считать общее число выпущенных карт "МегаФон", то оно приблизилось к двум млн единиц на всю страну.

– Прошедший 2018-й год стал для российского телекома годом запуска виртуальных операторов – MVNO. Один только Tele2 запустил на своей сети MVNO Тинькофф, Сбербанк, ТТК. Вы видите перспективы этого рынка?

– Мы не просто видим перспективы, но и вообще были пионерами этого рынка. Yota – это оператор, использующий инфраструктуру "МегаФона", и по различным оценкам он зарабатывает порядка 80-85% всех денег, которые получают виртуальные операторы на территории России. Поэтому для нас важнее не количество, а качество наших MVNO. Коллеги из Tele2 вышли на рынок позже всех, особенно это касается рынка Москвы, поэтому для них MVNO – самый простой способ загрузить сеть абонентами "оптовым" способом. Однако рынок MVNO намного сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. И даже если у вас сильный и популярный бренд, это еще не гарантия того, что ваш MVNO взлетит. Будем следить, как рынок "виртуальных" операторов проявит себя в ближайшие два года.