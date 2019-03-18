Понедельник, 18 Март, 09:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,42
€ 74,07
Обь
-15см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

Основные преимущества от сетей 5G получат не люди, а машины

, ИА "Амител"
Об этом Amic.ru рассказал директор Алтайского регионального отделения Сибирского филиала ПАО «МегаФон» Валерий Казаченко

Фото: Татьяна Кытманова / Amic.ru
 

– Валерий Анатольевич, в последнее время все говорят о технологии 5G. Когда ждать появления первых сетей в Алтайском крае? Как у руководителя, у вас уже наверняка есть смартфон с 5G?

– Лично у меня – нет, потому что в мире еще нет коммерчески доступных аппаратов. Если бы они уже были в продаже, то обязательно бы купил "на попробовать". Что касается сетей 5G, то это действительно то самое будущее, которое ждет нашу отрасль в ближайшее время, но здесь и сейчас в сетях 5G нет практического смысла.

– Вот это поворот! Поясните.

– Не поймите меня неправильно – потенциал сетей 5G огромен, и сам стандарт будет эволюционировать. Кроме того, мы были первым оператором, который протестировал 5G в России. Но на первых порах это будет просто очередной прирост скорости. Сегодня сети 4G легко дают 20-25 Мбит/с, а сеть LTE-Advanced – уже 50-60 Мбит/с, и это реальные средние скорости, я не говорю про максимальные. С такими возможностями можно легко в режиме онлайн смотреть фильм даже в формате 4K уже сейчас. В сетях 5G же произойдет переход из количества (мегабиты и даже гигабиты) в качество, но для этого со временем должна сформироваться необходимая инфраструктура, которая пока находится в зачаточном состоянии. А на это уйдет примерно 5-7 лет.

– Можно поподробнее, о какой инфраструктуре идет речь?

– Это большинство решений, где помимо высокой скорости интернета необходима еще и максимально низкая задержка в передаче данных. Например, системы управления беспилотными автомобилями и дистанционными механизмами, телемедицина, дистанционное образование на основе дополненной и виртуальной реальности, компьютерные игры и т.п.  Например, чтобы в случае экстренной необходимости диспетчеры могли перехватить управление беспилотным автомобилем, потребуется максимально возможная задержка 1-2 миллисекунды, чего сети 4G с их откликом 20-25 мс сделать не могут. Или представьте робота-сапера, которым удаленно управляет специалист – тут тоже взаимодействие между машиной и человеком в итоге сводится к скорости реакции механизма на удаленные сигналы. Для простых пользователей 5G будет означать высокие скорости передачи данных – от 500 Мбит/с и до нескольких гигабит, но основные преимущества 5G все же даст в области промышленности, B2B-решений, интернете вещей.

– Означает ли это, что в фокусе "МегаФона" ближайшие 5 лет остается активное развитие сети 4G?

– Однозначно – да. Технология 4G/LTE из премиальной услуги, которая была доступна только на дорогих смартфонах, окончательно стала массовой. В Сибири всего за 1,5 года проникновение 4G-смартфонов в нашей сети выросло с 35 до 70% – это потрясающая динамика. Более того, смартфон без 4G сегодня уже воспринимается как откровенно бюджетный. И чем больше будет у нас пользователей 4G, тем больше частотного ресурса нужно будет отдать сети. Поэтому мы сегодня с разрешения Минкомсвязи уже имеем возможность переводить часть частот 2G – это 1800 МГц – для использования в сетях 4G. Также у нас есть техническая возможность "откусить" немного частот из диапазона 3G и тоже отдать его под нужды LTE. Таким образом и 4G усиливается в плане емкости, и стандарты предыдущего поколения продолжают работать. На сегодняшний день базовые станции с поддержкой 4G-стандарта LTE1800 функционируют во многих населенных пунктах Алтайского края: Бийск, Славгород, Змеиногорск, Горняк, Белокуриха, Алейск, Павловск и другие, и уже с поддержкой 4G-стандарта диапазона LTE2600 в Барнауле, Новоалтайске, Заринске, Рубцовске, Яровом и Кулунде.

– Если не ошибаюсь, скоро стандарту 2G в России исполнится 30 лет. Ему не пора на покой?

– Вы совершенно правы, и это больная тема для всех операторов связи, и для "МегаФона" тоже. Действительно, GSM откровенно устарел и с точки зрения использования частотного ресурса страшно неэффективен. Но при этом в нем по-прежнему работают миллионы устройств – обычные кнопочные телефоны, детские часы, автомобильные сигнализации, различные M2M-датчики для ЖКХ, коммерческого транспорта и т.п. Просто взять и выключить рубильник 2G – значит оставить миллионы абонентов без связи. Скоро в ряде регионов России заканчивается действие лицензии на стандарт GSM, и, если честно, я не знаю, как с ними поступит регулятор в лице Минкомсвязи.

– К слову про отключения. В 2019 году произойдет другое важное событие для миллионов россиян – будет выключено аналоговое ТВ, и ему на смену придет цифровое. Это еще одна революция?

– Давайте будем честны – революцией отключение аналогового вещания будут воспринимать только люди в возрасте 50-60 лет, для которых это основной или единственный источник видеоконтента. Более молодая аудитория если и смотрит федеральные каналы, то либо через кабельное или IP-TV, либо вообще потом в записи на YouTube или в социальных сетях. Для условной "цифровой аудитории", т.е. владельцев смартфонов, планшетов, ноутбуков, приставок, SmartTV интересный им контент лежит исключительно в Интернете. Современный человек уже не спешит домой к ровно назначенному времени и не включает новости в 21:00, потому что он уже узнал все новости на смартфоне, а для развлечений у него есть другие источники. Приведу пример: я не успел увидеть финал КВН по телевизору, и потом не спеша посмотрел его в записи на YouTube. У видео было свыше 4 млн просмотров – а это значит, что таких как я, оказалось немало.

– Насколько известно, у "МегаФона" есть собственный видеосервис "МегаФон.ТВ". Вы рассчитываете получить новых подписчиков после отключения аналогового телевещания?

– Мы совсем недавно беседовали об этом с министром цифрового развития и связи Алтайского края Евгением Зрюмовым. И обсудили, что охват населения Алтайского края сетью "МегаФона" составляет выше 99% жителей.  А это значит, что практически в любом населенном пункте региона, где пропадет аналоговое вещание, наши абоненты всегда смогут смотреть "МегаФон.ТВ" без проблем.  Особенно, если они привыкли потреблять контент на смартфоне или планшете. Весомое преимущество нашей услуги перед тем же кабельным телевидением заключается в том, что у него нет абонентской платы – "МегаФон.ТВ" уже включено в большинство наших тарифов на мобильную связь, т.е. работает совершенно бесплатно.

– Если говорить более предметно, то какие новые решения "МегаФон" предложит в 2019 году своим абонентам? 

– Всех секретов точно не раскрою, могу лишь сказать, что мы будем и дальше работать над тем, чтобы "МегаФон" воспринимался не просто как оператор связи, а как оператор цифровых возможностей, где номер мобильного телефона будет единым ключом к различным цифровым сервисам, а скоростная сеть 4G – магистралью к этим услугам. Просто перечислю приложения для смартфона, которые открывают нашим пользователям доступ в мир цифровых сервисов: "МегаФон.ТВ", "МегаФон.Инвестиции", "МегаФон.Родительский контроль", eMotion, "МегаФон.Банк" и другие.

– Кстати, о банковской карте. Вы запустили ее примерно два года назад. Довольны результатами этого проекта?

– Запуская собственную карту для расчетов, баланс которой равен лицевому счету мобильного телефона, мы не ставили задачи конкурировать с традиционными банками – Сбербанком, ВТБ, АльфаБанком и проч. Нашей целью было создание инструмента, который бы упростил нашим пользователям операции по микроплатежам, чтобы они вместо зарплатной карты могли привязать карту "МегаФон" в магазине Google Play, Apple AppStore или расплачиваться в интернет-магазинах или на AliExpress. Средний чек по покупкам в месяц у владельцев наших карт по Сибири около 550 рублей. А если считать общее число выпущенных карт "МегаФон", то оно приблизилось к двум млн единиц на всю страну.

– Прошедший 2018-й год стал для российского телекома годом запуска виртуальных операторов – MVNO. Один только Tele2 запустил на своей сети MVNO Тинькофф, Сбербанк, ТТК. Вы видите перспективы этого рынка?

– Мы не просто видим перспективы, но и вообще были пионерами этого рынка. Yota – это оператор, использующий инфраструктуру "МегаФона", и по различным оценкам он зарабатывает порядка 80-85% всех денег, которые получают виртуальные операторы на территории России. Поэтому для нас важнее не количество, а качество наших MVNO. Коллеги из Tele2 вышли на рынок позже всех, особенно это касается рынка Москвы, поэтому для них MVNO – самый простой способ загрузить сеть абонентами "оптовым" способом. Однако рынок MVNO намного сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. И даже если у вас сильный и популярный бренд, это еще не гарантия того, что ваш MVNO взлетит. Будем следить, как рынок "виртуальных" операторов проявит себя в ближайшие два года.

 
 
Благодарим за помощь в организации интервью ресторацию "Горная аптека".
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

18.03.2019 08:34
Борис

Не плохо человек устроился. Мебель на токарном станке сварганена - прогресс.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
09:33
Феминистки призывают не рожать детей, чтобы не вредить экологии 0
09:24
Студентка рассказала о стажировке в программе Артема Шейнина "Время покажет" 0
09:12
Завершено расследование хищения 7 млрд рублей вице-президентом "Росгосстраха" 1
09:07
Когда двор для людей: проблема благоустройства придомовых территорий решена 0
08:55
Псковские власти пообещали разобраться с травлей девочки из-за письма Путину 8
08:42
Порошенко пообещал быстро сделать Крым украинским, если его переизберут 5
08:27
Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы 2
08:17
Чтобы не было беды: как правильно обращаться с сжиженным газом – советы 1
08:02
Основные преимущества от сетей 5G получат не люди, а машины 1
07:50
Когда добро создается целыми коллективами: мобильный пункт приема вещей 0
07:32
Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней 0
07:19
Алтайский депутат призвал к ответу главу района за пользование служебным авто 0
07:03
Элитную квартиру с видом на Бию из огромных окон продают в наукограде за 7,9 млн 4
06:48
Алтайские справедливороссы проведут региональную конференцию в апреле 0
06:32
Весна – пора любви: фотоподборка нежностей животных 3
06:17
Новая неделя в Алтайском крае стартует с ветра и легкого мороза 2
06:01
Мы все видим: алтайская налоговая рассказала, как выводит из тени зарплаты 6
23:03
Сенатор Бондарев: "Ребенок боится автомата, разве это нормально?" 6
22:43
Пушков ответил украинской журналистке, которая посетила Крым и удивилась 1
21:33
Кудрин рассказал про ослабление экономики США через 40 лет 5
20:33
Япония создаст ракету, которая долетит до Владивостока 3
19:53
Названы дата и место похорон Юлии Началовой 4
19:12
Семиэтажную поликлинику с окнами в стиле "тетрис" построят в Барнауле 5
18:44
От -22 до -2: погода в Алтайском крае на 18 марта 0
18:13
Реальная инфляция в 2019 году может составить 7,5-9% из-за политики власти и НДС 0
17:52
Размер президентских пенсий сообщили СМИ 1
17:24
Как распознать подагру рассказали медики 7
16:44
Стая бродячих собак напала на пятилетнего ребенка в парке Магадана 6
16:11
Два гаража сгорело в Барнауле из-за замыкания электропроводки 0
15:51
Учителя упали в голодный обморок на открытии школы президентом Таджикистана 0
15:23
Барнаульский зоопарк пополнился очаровательными козлятами 1
14:33
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 4 км над уровнем моря 0
14:13
Виктор Томенко поздравил работников алтайского ЖКХ с профессиональным праздником 3
14:02
Чем запомнилась Юлия Началова 0
13:42
Россия разрабатывает фрегаты, способные нести почти 50 крылатых ракет 7
13:13
Алтайский краевой Центр СПИД признан одним из лучших в России 0
12:45
Потасовка произошла на заседании КПРФ, когда обсуждали исключение комсомольцев 6
12:21
Жители Алтайского края активно приняли участие в мероприятиях "Крымской весны" 3
12:02
Нового президента избрали в Алтайской региональной ассоциации туризма 2
11:49
Несколько работодателей в Рубцовске начали оплачивать сотрудникам спорт 0
11:26
ДТП с участием трех маршруток произошло в Барнауле 2
11:05
От чего умерла певица Юлия Началова и почему ее смерть назвали мистической 10
10:33
Очередную свалку нашли в лесу в Центральном районе Барнаула 1
10:13
Крепостное право в России отменили 158 лет назад, превратив людей в "обязанных" 4
09:53
Посольство РФ в Латвии назвало позором шествие в честь легиона "Ваффен СС" 1
09:23
Здание администрации Порошенко закидали игрушечными свиньями 0
08:51
Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой из-за фильма об отце 0
08:35
Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы 1
07:45
Сложно увидеть, нельзя блокировать: тайский бокс в фотографиях 3
07:24
Что за праздник День святого Патрика и как его отмечают 13
07:03
Квартиру с хамамом и террасой продают в Барнауле рядом с лесом за 16 млн рублей 1
06:44
Спит как сурок: спящие животные, которые не оставят вас равнодушными 0
06:23
Снег и "минус": мартовское похолодание продолжается в Алтайском крае 0
06:01
Стартовали с роста: средняя зарплата в Алтайском крае увеличилась на 6,3% 14
00:21
Умерла певица Юлия Началова 6
23:24
Назван топ-9 самых подержанных малолитражек в России 1
22:58
Сбой Telegram затронул 70 тысяч пользователей 2
21:58
Михаил Кокшенов прокомментировал слухи о приступе 0
20:58
Женщина и два ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Барнауле 1
19:42
Жителей пятиэтажки при пожаре эвакуировали в Славгороде 0
19:28
МВД и МЭР не договорились по реформе экзамена на права 2
18:55
Снегоуборочная машина ушла в кювет на трассе в Алтайском крае 0
18:29
В Алтайском крае изменили правила весенней охоты 1
17:54
Памятник Кириллу и Мефодию установят в Барнауле 1
17:29
Экс-генпрокурор Украины предложил взять россиян в рабство 1
16:39
Юлия Началова перенесла операцию на ноге 0
16:23
Очередная годовщина референдума в Крыму: вспоминаем, как все было в 2014-м 13
15:54
Гильдия пекарей России дала прогноз роста цен на хлеб 1
15:25
Дебошир едва не взорвал многоквартирный дом в Горном Алтае 0
14:38
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Алтайском крае 0
14:19
Дорожники Барнаула вышли на борьбу с последствиями снегопада 3
13:54
Умер лауреат двух Пулитцеровских премий Уильям Мервин 0
13:29
National Interest: Россия побеждает в санкционной войне 11
12:49
90% праворульных иномарок РФ – в Сибири и на Дальнем Востоке 9
12:29
"Умная капсула" для уколов в кишечник прошла испытания на людях 1
11:50
На пост режиссера "Стражей Галактики 3" вернули Джеймса Ганна 1
11:27
Коттедж с землянкой продают в Горном Алтае за 13 млн рублей 3
10:49
Оползень сошел на больницу в Китае: двое погибли, 17 пропали 0
10:20
Курс рубля после новых санкций США установил рекорды 2019-го 0
09:45
В Румынии построили самое короткое в мире шоссе 0
09:20
Самолет-разведчик ВВС США заметили в Новосибирске 4
08:53
Снежный барс Юнур попал на фотоловушку в Горном Алтае 1
08:21
Старинную усадьбу в Барнауле снесут ради восьмиэтажки для прокуратуры 11
07:50
Сразу 10 команд сразятся в первом четвертьфинале Лиги "КВН-Алтай" 0
07:34
Командовать парадом теперь некому: лучшие роли несравненного Сергея Юрского 4
07:19
Не подставляй вторую: в Барнауле пройдет турнир по пощечинам 5
07:03
Барнаульский бизнесмен намерен достроить ледовую арену в Бурятии в 2022 году 4
06:48
Элитную "трешку" с колоннами и сауной продают в Бийске за 8,5 млн рублей 4
06:32
Треть россиян не проходят проверку газового оборудования в срок – ОНФ 0
06:17
Девушки, которые набрали вес и преобразились 2
06:01
Резкое похолодание придет в Алтайский край 16 марта после 15-градусного тепла 1
05:53
Ядерный бомбардировщик США засекли у границ России 4
04:35
"Яндекс" открывает новую социальную сеть 3
03:04
Суд не позволил арестовать депутата Госдумы, обвиняемого во взятке 1
02:13
Проведена жеребьевка финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы 0
01:42
Россияне стали брать больше кредитов 0
00:56
Минтранс хочет установить минимальные размеры бесплатной ручной клади 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.