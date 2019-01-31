Авиакомпанию "Алроса" оштрафовали за нарушение прав инвалида

Авиакомпании "Алроса" вынесен штраф за уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры (ст. 19.3 КоАП РФ), сообщает Западно-Сибирская прокуратура.

21 октября 2018 года инвалид 1 группы воспользовалась услугами авиаперевозчика.

После прилета из Москвы в Новосибирск женщине не обеспечили помощь при высадке с воздушного судна, чем нарушили ее права.

Как установлено правоохранителями, авиакомпанией были нарушены требования законодательства при осуществлении перевозки воздушным транспортом маломобильных групп населения.

"Алроса" должна была предупредить аэропорт о том, что в самолете находится инвалид, но не сделали этого. За это ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.