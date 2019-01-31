Фото: qaynarinfo.az

Молодой мужчина в Алтайском крае обвиняется в жестоком убийстве знакомого, которому он нанес не менее 50 ударов ножом.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, обвинение в убийстве предъявлено 23-летнему жителю Благовещенки. Преступление было совершено вечером 27 января, когда 47-летний местный житель совместно со знакомым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, на такси подъехали к магазину.

"Когда мужчина вышел из автомобиля, следом за ним направился его знакомый и на почве ранее сложившихся личных неприязненных отношений из-за обиды за избиение, решил убить его. Около магазина обвиняемый имевшимся при себе ножом нанес потерпевшему около 55 ударов в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", – уточняют в СКР.

Злоумышленника задержали на следующий день. Он заключен под стражу.