Житель Барнаула, пожелавший приобрести саксофон через интернет, лишился своих денег, попавшись на уловку мошенников.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, потерпевший 1961 года рождения нашел на одном из сайтов объявление о продаже саксофона. Вскоре он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Ему ответил мужчина, представился продавцом и предложил перечислить задаток за покупку на банковскую карту.

"Денежные средства потерпевший перевел на указанный продавцом банковский счет, однако в назначенное время товар не был доставлен. Телефон продавца оказался выключенным, а объявление о продаже удалено. Сумма причиненного ущерба составила более 22 тысяч рублей", – добавляют в полиции.

В данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве.