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97-летний пенсионер женился на "молодой" супруге в Омской области

, ИА "Амител"
Избраннице пожилого человека исполнилось 89 лет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко на пресс-конференции рассказала о "свадебных" рекордах 2018 года, сообщает "Новый Омск".

Безусловно, отдельного упоминания заслуживают самые возрастные молодожены. Новобрачным в общей сложности 186 лет.

При этом супруга моложе своего 97-летнего возлюбленного на целых восемь лет. Всего же в возрасте от 75 вступили в брак 35 мужчин и 17 женщин.

Самый непродолжительный брак 2018 года в регионе развалился спустя 47 дней после бракосочетания. А вот наиболее поздним стал развод после 56 лет совместной жизни.

Самыми молодыми разведенными стали 18-летние граждане. Наибольшего возраста к моменту развода достигли 86-летний мужчина и 80-летняя женщина.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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