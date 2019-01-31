97-летний пенсионер женился на "молодой" супруге в Омской области

Начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко на пресс-конференции рассказала о "свадебных" рекордах 2018 года, сообщает "Новый Омск".

Безусловно, отдельного упоминания заслуживают самые возрастные молодожены. Новобрачным в общей сложности 186 лет.

При этом супруга моложе своего 97-летнего возлюбленного на целых восемь лет. Всего же в возрасте от 75 вступили в брак 35 мужчин и 17 женщин.

Самый непродолжительный брак 2018 года в регионе развалился спустя 47 дней после бракосочетания. А вот наиболее поздним стал развод после 56 лет совместной жизни.

Самыми молодыми разведенными стали 18-летние граждане. Наибольшего возраста к моменту развода достигли 86-летний мужчина и 80-летняя женщина.