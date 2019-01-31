В Барнауле осудили мошенницу, создававшую "фейковые" интернет-магазины

Жительница Барнаула предстала перед судом по обвинению в создании "фейковых" интернет-магазинов, где покупатели платили деньги, но товары не получали, сообщает прокуратура Алтайского края.

Как установлено правоохранительными органами, женщина создавала сайты в интернете с целью получения личной выгоды.

Посетители электронных ресурсов думали, что осуществляют заказ цифровой техники популярных марок по ценам, значительно ниже рыночных.

На деле же они перечисляли деньги на счет злоумышленницы, а взамен ничего не получали. В общей сложности ее жертвами стали 17 человек, которые перечислили ей около 70 тысяч рублей.

Женщина признана виновной в 17 эпизодах мошенничества и приговорена к 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. При вынесении приговора судом учтена явка с повинной и наличие на иждивении двух малолетних детей у обвиняемой.