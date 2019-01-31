Украинский министр на день рождения съел торт в виде развалин Кремля

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян съел торт, напоминающий развалины московского Кремля, рассказала в своем Facebook пресс-секретарь министра Марина Томко.
Такой необычный десерт ему преподнесли в качестве подарка на 40-летие. "Поздравили министра с Днем рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА* съела звезду Спасской башни", — написала Томко.
Министр инфраструктуры Украины отметил юбилей 30 января. Ранее он призвал сограждан перестать посещать Россию. Также он призывал взять в руки оружие и "возвратить Кубань и Москву".
* УПА — экстремистская организация, запрещенная в России.
Комментарии
Прыщавые юнцы, разглядывая фото Анджелины Джоли тоже представляют себя Бредами Питтами. Главное вовремя руку менять.Так то юнцы, а тут рукоблудием грешит целый министр. Впрочем, каждый народ имеет тех министров, которые его имеют.
В стране творится не пойми что, а они всё шутки шуткуют. Выберут Зеленского вообще обхахочутся