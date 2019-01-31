Фото: пресс-службу УФСИН по Алтайскому краю

Обряд венчания прошел в исправительной колонии №3 Алтайского края, сообщает пресс-служба УФСИН по региону. Поженились влюбленные в 2017 году. "Церковным браком" решили укрепить отношения.

Обряд венчания провел протоиерей Михаил, окормляющий колонию. Священнослужитель разъяснил супругам значимость и ответственность "церковного брака", призвал беречь друг друга и пожелал мира и понимания. По завершении церемонии обвенчавшиеся выразили благодарность руководству ИК-3 и своему духовному наставнику – протоиерею Михаилу.

Напомним, что в конце 2018 года подобный обряд венчания был проведен в лечебно-исправительном учреждении №1. Важно отметить, что такие мероприятия способствуют духовному просвещению осужденных и помогают им поддерживать социально полезные связи с семьями.

Как пишет "Комсомольская правда на Алтае", 34-летний жених по имени Дмитрий отбывает наказание с 2004 года за разбой, при котором погиб не один человек. Брат его супруги, чье имя не раскрывается, отбывает наказание в колонии вместе с Дмитрием. Парень случайно увидел фото девушки, и она сразу запала ему в душу. Попросил у брата ее номер телефона, начали общаться. Девушка приезжала к заключенному в гости и у них, что называется, зародилась любовь.

Срок заключения осужденного истекает в 2025 году, но парень рассчитывает выйти на свободу по УДО (условно-досрочное освобождение) в 2019 году.

Всего же, по данным УФСИН, за весь прошедший год 150 девушек заключили официальный брак с осужденными в Алтайском крае.