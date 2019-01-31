Фото: пресс-службу УФСИН по Алтайскому краю
Обряд венчания прошел в исправительной колонии №3 Алтайского края, сообщает пресс-служба УФСИН по региону. Поженились влюбленные в 2017 году. "Церковным браком" решили укрепить отношения.
Обряд венчания провел протоиерей Михаил, окормляющий колонию. Священнослужитель разъяснил супругам значимость и ответственность "церковного брака", призвал беречь друг друга и пожелал мира и понимания. По завершении церемонии обвенчавшиеся выразили благодарность руководству ИК-3 и своему духовному наставнику – протоиерею Михаилу.
Напомним, что в конце 2018 года подобный обряд венчания был проведен в лечебно-исправительном учреждении №1. Важно отметить, что такие мероприятия способствуют духовному просвещению осужденных и помогают им поддерживать социально полезные связи с семьями.
Как пишет "Комсомольская правда на Алтае", 34-летний жених по имени Дмитрий отбывает наказание с 2004 года за разбой, при котором погиб не один человек. Брат его супруги, чье имя не раскрывается, отбывает наказание в колонии вместе с Дмитрием. Парень случайно увидел фото девушки, и она сразу запала ему в душу. Попросил у брата ее номер телефона, начали общаться. Девушка приезжала к заключенному в гости и у них, что называется, зародилась любовь.
Срок заключения осужденного истекает в 2025 году, но парень рассчитывает выйти на свободу по УДО (условно-досрочное освобождение) в 2019 году.
Всего же, по данным УФСИН, за весь прошедший год 150 девушек заключили официальный брак с осужденными в Алтайском крае.
Комментарии
отбывает наказание с 2004 года за разбой, при котором погиб не один человек
бабадура...
31.01.2019 10:48
- гость -
Да оказывается, это целая... даже не знаю, как назвать - субкультура, что ли. Выходить замуж за зк. Кажется, у Алексиевич во "Времени сэконд хэнд" описано. Книжка во многом спекулятивная, но тем не менее.
Ага, ждули и зекули. У них и форум есть. Весьма познавательный для изучения этой категории ...мммм.. ..мм.. ну, граждан, в общем.
Ну да, 20 лет не за просто так дали.
c 2004 даже кобыла покажется невестой, простите за эмоции....15 лет без женщины и еще- а голова у этих жён есть 2025-2004-ему же 21 год дали, 21!!!!!! а она за него замуж...бабыдуры
Интересно, а сколько мужчин поступили так же?
31.01.2019 10:48
- гость -
Там такая гормональная фабрика, которая ещё и сбоит периодически, что голос разума в голове и не слышно в принципе. Инстинкт ведёт чётко на размножение по кратчайшему пути и всё тут.