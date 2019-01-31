Жительница Барнаула предстанет перед судом за оскорбление полицейского в Instagram, сообщили в краевой прокуратуре.

В правоохранительном ведомстве уточнили, что в декабре прошлого года горожанку вызвали в отдел полиции в связи с проведением проверки по заявлению о хищении денежных средств из кассы магазина.

"Вернувшись домой, будучи недовольной проводимой в отношении нее проверкой, женщина, используя свой мобильный телефон, создала видеозапись, в которой с использованием нецензурной лексики оскорбила сотрудника полиции, проводившего в установленном уголовно-процессуальным законом порядке проверку. В дальнейшем эту видеозапись разместила на своей страничке в сети Instagram, где с ней могли ознакомиться все пользователи данной сети", — добавляют в прокуратуре.

Теперь женщине инкриминируют публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих обязанностей. Уголовное дело будет рассмотрено мировым судьей.