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Губернатор Алтайского края Томенко отчитается об итогах года в апреле

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Это будет первый отчет нового главы региона
Губернатор Виктор Томенко отчитается об итогх года перед АКЗС. Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Губернатор Виктор Томенко отчитается об итогх года перед АКЗС. Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Первый отчет губернатора Виктора Томенко о работе исполнительной власти Алтайского края в 2018 году состоится в конце апреля 2019 года. Об этом сообщил глава парламента, перед которым и будет отчитываться глава региона, Александр Романенко.

Отчет главы региона перед Алтайским краевым Заксобранием — стандартная процедура, которая проходит каждый год. Но в 2019 году будет сразу два новшества.

Во-первых, это будет первый отчет Виктора Томенко, избранного на пост губернатора в сентябре 2018 года. Во-вторых, после избрания Томенко дату отчета перенесли с конца января на апрель. Во времена губернатора Александра Карлина о работе власти докладывалось в начале года (по краевому закону он должен был это сделать до конца марта). Некоторые депутаты призывали отложить этот процесс на более поздний срок, пока не будет собрана вся официальная статистика. Теперь решение было принято, и глава региона должен отчитаться в период с апреля по июнь.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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