31 января отмечается Международный день ювелира. Профессия ювелира считается одной из самых древних, так как украшать себя люди начали с незапамятных времен. А потому очень ценились и те, кто умел изготовить наиболее красивые украшения.

Если в древности украшения изготавливали из того, что валялось под ногами: ракушек, камней, костей, то сегодня фантазия ювелиров не знает границ и для изготовления украшений используются самые редкие материалы планеты. В нашем видеоролике мы предлагаем вам посмотреть на самые дорогие украшения в мире.