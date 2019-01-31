Четыре человека погибли в страшном ДТП с автобусом на иркутской трассе

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Омской области

Четыре человека погибли 31 января на трассе Иркутск — Усть-Уда, когда маршрутное такси столкнулось с КамАЗом, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

Страшная авария случилась около 7:00 по местному времени. Водитель маршрутки перевозил пассажиров в областной центр. Автобус на полном ходу влетел в стоящий на обочине КамАЗ, груженный древесиной.

Находившийся за рулем автобуса мужчина и еще три человека погибли на месте происшествия.

Еще пять пассажиров с травмами различной тяжести госпитализированы в городскую больницу. Среди них один ребенок.

"Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, у двоих — средняя степень тяжести", — рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

На месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Им удалось выяснить, что КамАЗ стоял на ремонте, когда его протаранила маршрутка.