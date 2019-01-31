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Полуголый мужчина на Алтае влез в чужой дом и пытался выгнать хозяйку иконой

, ИА "Амител"
Экспертиза выявила у мужчины наличие психического заболевания
Жителя Новоалтайска будут судить за незаконное проникновение в жилище/ Фото: livejournal.com

Жителя Новоалтайска будут судить за незаконное проникновение в жилище/ Фото: livejournal.com

Житель Новоалтайска предстанет перед судом по обвинению в незаконном проникновении в жилище — мужчина забрался в чужой дом и пытался выгнать хозяйку с иконой в руках.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, фигурантом уголовного дела является 30-летний горожанин. Согласно информации следствия, в октябре прошлого года мужчина незаконно проник в дом местной жительницы, выбив стекло оконного проема.

"В это время потерпевшая находилась дома одна. Увидев мужчину, она испугалась и попросила его покинуть жилище. При этом незнакомец находился в нижнем белье и явно вел себя неадекватно: снял со стены икону, а также кричал, чтобы хозяйка вышла из дома, так как в нем находится "нечистая сила". Прибывшие по вызову женщины сотрудники полиции задержали незваного гостя". — уточняют обстоятельства преступления в СКР.

Психиатрическая экспертиза признала наличие у мужчины психического заболевания. Уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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