В Самаре неизвестные на черном внедорожнике начала стрелять по мужчине и собакам, пишет местная "Комсомольская правда". Происходящее сняли на камеру очевидцы, запись была опубликована на YouTube.

Как отмечается, конфликт произошел 30 января на перекрестке Ярмарочной и Ленинской улиц. Неизвестный, одетый в темную куртку, начал стрелять по стае собак. За животных вступился местный житель, который также получил несколько ранений.

Из подъехавшего Land Cruiser 200 вышли еще несколько человек, оказавшихся знакомыми стрелка. "Будешь за меня как за инвалида отвечать!" — кричал защитник собак.

По словам очевидцев, местный житель утром 30 января, как обычно, отправился на прогулку. Один из псов начал лаять на проезжавшую машину. Тогда из нее вышел мужчина, достал нож и дважды ударил собаку.

"Потом он взял пистолет и начал стрелять по собаке и по ее хозяину", — добавили очевидцы. По словам тех, кто живет рядом с собачником, его питомцы никогда никого не кусали.

Мужчине прострелили руку, у него также раздроблена кость. У собак — три ножевых и два огнестрельных ранения. О нападавших информации нет, полиция выясняет обстоятельства случившегося.