Фото: liganews.net
Ведущий и пародист Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте ответил на критику актрисы Лии Ахеджаковой, которая оказалась недовольной использованием ее образа в выступлениях шоумена. Об этом пишет РИА "Новости".
Агентство напоминает, что ранее актриса в интервью YouTube-каналу "Культура памяти" заявила, что у Галкина "нет права" пользоваться ее именем, чтобы "насмешить зрителя и сделать какую-то милую имитацию" того, как она "пристает к сильным мира сего". Актриса заявила, что "негоже" использовать ее имя и "судьбу" в пародиях и смеяться над ней и ее "очень трудной позицией".
В ответ юморист похвалил актрису за признание его таланта, однако призвал не лишать его "права на свободу слова и самовыражения", за которое сама Ахеджакова "борется много лет". Галкин подчеркнул, что в своих пародиях он не издевается и не высмеивает никого. "Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении", – добавил он.
По словам шоумена, он занимается политической сатирой, поэтому ему все равно, кого пародировать: это может быть любой участник политического процесса, включая президента.
"Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что, по моему усмотрению, достойно пародии", – заявил юморист, отметив, что "пародия и сатира – это часть того свободного общества", за которое выступает сама Ахеджакова.
"... Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег", – заключил Галкин.
Комментарии
старая маразматичка.
Жалки люди, которые дурно отзываются о стране давшей им безплатное образование, медицину, здоровое питание и безплатное жилье с отоплением....а так же возможность зарабатывать на жизнь...
Лжет Галкин - спародируй он президента, например, по теме разграбления страны или узурпации власти, создания нового культа личности - загремит под фанфары!
31.01.2019 12:54
Четыре ошибки в одном предложении, это результат беЗплатного образования?
Это всё ей дала страна которой больше нет
31.01.2019 13:12
- гость -
какие ошибки, поясни зубрилкин
безплатно даже Галкен не шутит
31.01.2019 13:14
Почитай учебник русского языка, узнаешь много полезного.
"По словам шоумена, он занимается политической сатирой..."
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Врёшь, г.Алкин. На кого из сильных мира сего ты рот открыл? Кого изобличил и высмеял? Какие пороки власти вскрыл?
Сатирик он... тьфу!
"беЗплатное"- вот и все, что следует знать об отечественном образовании Лие Меджидовне можно пожелать только сил и терпения. Великая женщина!
Не помню ни одной острой шутки от Галкина в адрес Владимира Владимировича. Что, Максимушка, над старушкой-то безопаснее издеваться, чем на сильными мира сего?