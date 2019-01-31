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Ведущий и пародист Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте ответил на критику актрисы Лии Ахеджаковой, которая оказалась недовольной использованием ее образа в выступлениях шоумена. Об этом пишет РИА "Новости".

Агентство напоминает, что ранее актриса в интервью YouTube-каналу "Культура памяти" заявила, что у Галкина "нет права" пользоваться ее именем, чтобы "насмешить зрителя и сделать какую-то милую имитацию" того, как она "пристает к сильным мира сего". Актриса заявила, что "негоже" использовать ее имя и "судьбу" в пародиях и смеяться над ней и ее "очень трудной позицией".

В ответ юморист похвалил актрису за признание его таланта, однако призвал не лишать его "права на свободу слова и самовыражения", за которое сама Ахеджакова "борется много лет". Галкин подчеркнул, что в своих пародиях он не издевается и не высмеивает никого. "Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении", – добавил он.

По словам шоумена, он занимается политической сатирой, поэтому ему все равно, кого пародировать: это может быть любой участник политического процесса, включая президента.

"Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что, по моему усмотрению, достойно пародии", – заявил юморист, отметив, что "пародия и сатира – это часть того свободного общества", за которое выступает сама Ахеджакова.

"... Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег", – заключил Галкин.