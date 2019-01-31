Фото: "Жилищная инициатива"

Компания "Жилищная инициатива" начала возведение нового жилищного комплекса "Маяк" в районе Потока фактически напротив торгового центра "Алтай". Фактически, это первая новостройка, которую в данном районе возводит барнаульский застройщик. В перспективе, после принятие Генплана краевой столицы, данная территория подразумевается одной из самых перспективных для комплексной застройки.

Как говорится на сайте компании, дом будет расположен по адресу проспект Космонавтов 17. Строительная площадка жилого комплекса расположена всего в 350 метрах от главной улицы Барнаула — проспекта Ленина. Рядом со строящимся жилым комплексом остановка общественного транспорта "Маяк", получившая свое название от одноименного магазина с 50-летней историей. Застройщик напоминает, что в районе есть школы, детские сады, совсем рядом — детская школа искусств №3, в шаговой доступности Крытый рынок и кондитерская фабрика "Алтайские зори".



Новый дом строится из кирпича, и будет иметь переменную этажность 14-16 этажей. Выходы из подъезда предусмотрены на обе стороны дома. На первом этаже предусмотрены помещения коммерческого назначения, вокруг дома будет выполнено благоустройство, оборудованы парковочные места. Окончание строительства — 2021 год.

Отметим, что на днях также "Жилищная инициатива" сообщила о старте строительства второй очереди комплекса "Демидовские горки", который расположится на пересечении переулка Ядринцева и улицы Папанинцев.