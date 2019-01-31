Фото: yandex.net

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого обвиняют в участии в преступном сообществе и убийствах. Об этом пишет РИА Новости.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует агентство слова судьи Наталии Дударь.

По словам следователя, сенатор может скрыться за пределами РФ, а в Объединенных Арабских Эмиратах у него есть вид на жительство. Прокурор требование об аресте поддержал.

Напомним, 32-летнего Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали накануне в зале заседаний Совфеда. Неприкосновенность с него сняли после выступления генпрокурора Юрия Чайки.

Следователь рассказал, что изначально в СУ СК по Карачаево-Черкесии было возбуждено два уголовных дела по факту убийств лидера молодежного движения Дагестана Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Оба убийства были совершены в 2010 году, но лишь в сентябре прошлого года их для дальнейшего расследования передали в центральный аппарат СК.

"В дальнейшем СКР возбудил дело по факту хищения природного газа, который поставлялся "Газпромом" на территорию Дагестана и КЧР, а также создания преступного сообщества, основной целью которого как раз таки являлось хищение газа. Все эти дела были соединены в одно производство, следствие собрало доказательства причастности к их совершению Арашукова Рауфа", — заявил следователь в суде, обосновывая необходимость заключения Арашукова в СИЗО.

После выступления представителя следствия адвокат сенатора Сергей Шишов обратился к суду с требованием закрыть процесс, обосновав, что в адрес его подзащитного поступали угрозы "с требованием признать вину", а в заседании могут быть раскрыты анкетные данные, в том числе родных сенатора. Суд с этим согласился, требование защиты поддержали следователь и прокурор.

Ранее второй адвокат Евгений Устин заявил агентству, что Арашуков не признает вину по всем пунктам обвинения. Напомним, что по данному делу задержали также его отца — Рауля Арашукова.