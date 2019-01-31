Ревнивец до смерти забил женщину за СМС-сообщение в Алтайском крае

37-летнего жителя одного из сел Заринского района обвиняют в том, что он до смерти забил свою супругу за СМС-сообщение, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следствием, в конце октября 2018 года мужчина употреблял алкоголь в доме, находясь рядом со своей сожительницей.

Пьяный селянин случайно прочел сообщение на ее телефон, в котором знакомый предлагал женщине встретиться.

Это известие привело гражданского супруга в ярость. В порыве гнева он нанес несчастной не меньше 30 ударов по лицу и телу, после чего как ни в чем не бывало лег спать.

Наутро ревнивец обнаружил, что его возлюбленная уже не дышит — побои оказались смертельными.

Не желая отвечать за ее смерть, он спрятал труп в надворных постройках, чтобы представить все как безвестное исчезновение.

Вскоре правоохранители обнаружили безжизненное тело, а также незаконно приобретенные и хранимые винтовочные спортивно-охотничьи патроны.

Селянину предъявлено обвинение по ч . 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов).

Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.