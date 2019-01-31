За право на застройку квартала 2037 – участка земли площадью 5,6 га вдоль Павловского тракта около "старой" "Ленты" — боролись "Адалин-Строй" и ИСК "Союз". По итогам аукциона, в ходе которого компании неоднократно повышали стоимость лота, выиграл "Адалин-Строй". Каждый гектар обошелся застройщику в 26,7 млн. рублей, что является новым рекордом для Барнаула: ранее самой крупной стоимостью гектара земли была сумма в 24,6 млн. – в соседнем квартале 2038.

По словам Игоря Дублея, одного из собственников компании "Адалин-Строй", чтобы конкретно сформулировать свои планы относительно застройки участка, им потребуется примерно полгода, чтобы изучить его особенности и подготовить проект, отвечающий требованиям аукциона и тенденциям современного спроса:

"Сейчас только могу сказать, что это будет что-то похожее на ЖК "Марс" по своей комплектации, организации пространства, уровню комфорта. Например, там могут появиться закрытые дворы".

Победа в аукционе означает новый шаг в развитии компании, свидетельствуя о том, что "Адалин-Строй" вырос из точечного застройщика в квартального, а также сместил свои интересы с центра Барнаула на его периферию. Последнее, к слову, — весьма распространенное сегодня среди крупных застройщиков явление, связанное с тем, что строительство в старой части города временно нерентабельно.

"Мы были вынуждены идти на этот аукцион, - подчеркнул Дублей, — так как в 2019 году заканчиваем строительство трех многоэтажных домов, и ресурсы нужно перекинуть на новые объекты".

Напомним, что сейчас компания "Адалин-Строй" возводит ЖК "Марс" и дом-свечку One loft. В центре застройщик в 2018 году заложил только одну многоэтажку — ЖК "Большая медведица".

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