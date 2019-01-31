Суд приговорил бывшего следователя по особо важным делам в Барнауле к 10 годам лишения свободы за фальсификацию доказательств по уголовному делу и получение взятки в особо крупном размере.
Как сообщили в региональной прокуратуре, подсудимый являлся старшим следователем по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Алтайскому краю. Установлено, что в 2015-2016 годах он сфальсифицировал протокол допроса свидетеля по расследуемому им уголовному делу о тяжком преступлении. В протоколе допроса свидетеля был заменен лист с показаниями и подделана подпись. Затем выяснилось, что свидетель такие показания не давал и не подписывал протокол.
Более того, в октябре 2017 года экс-правоохранитель получил взятку в размере 10 тысяч долларов за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
В итоге суд приговорил экс-следователя к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на девять лет и со штрафом в размере более 5,7 миллиона рублей.
Также бывшего правоохранителя лишили специального звания "подполковник юстиции".
Приговор в законную силу не вступил.
Комментарии
На что надеялся ???
Вот сколько с этими существами сталкиваться все они там такие и они охраняют закон. Главная цель обмануть посадить мы для них не люди
Может быть и так. А может быть и нет. Нам то вот что написали, то и читайте.
Идет суд над Серебренниковым, дык там в дела подшиты черновики, документы не относящиеся к делу и прочая муть. И суд эти документы принимает!!! Может это система у этих из юстицки?!