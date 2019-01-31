Суд приговорил бывшего следователя по особо важным делам в Барнауле к 10 годам лишения свободы за фальсификацию доказательств по уголовному делу и получение взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в региональной прокуратуре, подсудимый являлся старшим следователем по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Алтайскому краю. Установлено, что в 2015-2016 годах он сфальсифицировал протокол допроса свидетеля по расследуемому им уголовному делу о тяжком преступлении. В протоколе допроса свидетеля был заменен лист с показаниями и подделана подпись. Затем выяснилось, что свидетель такие показания не давал и не подписывал протокол.

Более того, в октябре 2017 года экс-правоохранитель получил взятку в размере 10 тысяч долларов за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В итоге суд приговорил экс-следователя к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на девять лет и со штрафом в размере более 5,7 миллиона рублей.

Также бывшего правоохранителя лишили специального звания "подполковник юстиции".

Приговор в законную силу не вступил.