Фото: "Бийский рабочий"

Волна "минирования" различных социальных объектов дошла и до алтайского города Бийска.

В четверг, 31 января, в связи с поступившим сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве, была закрыта школа № 20. Также на время проверки этого учебного заведения полицейские перекрывали улицу Шевченко, возле которой и находится школа. Также людей эвакуировали из ЦУМа. Сообщения о минировании поступают в организации по электронной почте. Подробности уточняются, пишет "Бийский рабочий".

В начале недели в Барнауле ложные сообщения о минировании получили 30 школ и более 10 административных учреждений. Стражи порядка выясняют личности лжеминеров. Помимо Барнаула сообщения о бомбах поступали также и в других сибирских городах, включая Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Омск и Абакан.

Сейчас по факту сообщений о взрывных устройствах в школах Алтайского края возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Расследование находится на контроле в прокуратуре.