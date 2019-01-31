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Транспортные и торговые компании предупредили московского мэра Сергея Собянина о возможных перебоях в поставках продуктов и росте затрат на логистику из-за изменений правил передвижения грузовых машин в столице. Об этом пишет "Коммерсант".

С 14 января автомобилям грузоподъемностью свыше одной тонны запрещен въезд днем в пределы Третьего транспортного кольца (ТТК), а также движение по самому ТТК, для грузовиков с максимальной массой свыше 12 тонн запрещены въезд и движение днем в пределах МКАД и по самой кольцевой трассе. За нарушение запрета грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Теперь получить разовый пропуск сроком действия не более пяти дней на одно транспортное средство заявители смогут не более двух раз в месяц. Срок рассмотрения подобных запросов увеличился до восьми рабочих часов.

В столичном Центре организации дорожного движения объяснили данные изменения повышением качества предоставления государственных услуг, а также лишением недобросовестных перевозчиков возможности злоупотреблять правом во время подачи документов.

Издание добавляет, что под письмом к Собянину подписались, среди прочего, главы Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) и "Руспродсоюза".

Исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина отметила, что получить разовый пропуск было проще, чем постоянный, и компании использовали данный способ, когда в течение определенного срока не могли оформить годовой пропуск на грузовик. Также она напомнила, что разгрузка машин по ночам в большей части столицы РФ запрещена законом "О тишине".

Главы союзов попросили мэра Москвы провести совещание с участием бизнеса, а до тех пор приостановить действие постановления от 14 января.