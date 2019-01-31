Населению Горного Алтая хотят разрешить собирать валежник

Жителям Горного Алтая планируют разрешить заготовку и сбор валежника. Этот вопрос обсудили в конце января участники рабочей группы в Госсобрании республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.

С начала 2019 года вступил в силу федеральный закон, разрешающий населению беспрепятственно собирать и заготавливать валежник для собственных нужд.

Привести местное законодательство в соответствие с государственным решили и алтайские парламентарии.

"Данные изменения в Лесной кодекс РФ отчасти были связаны с многочисленными обращениями граждан о невозможности использования валежника в незначительных объемах без длительной процедуры оформления разрешительных документов", – обозначил проблему председатель комитета Госсобрания по аграрной политике, экологии, природопользованию Василий Манышев.

Чтобы собирающие для личных нужд остатки стволов и сучьев деревьев не становились нарушителями, предложено обозначить в местном законодательстве само понятие "валежник" и расписать порядок его заготовки.