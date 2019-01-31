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Россияне начнут платить за газ по счетчикам. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Минэкономразвития, одобрившее соответствующие поправки Минстроя.

Если у гражданина не будет газового счетчика, ему топливо обойдется в 1,5 раза дороже. А при занижении показаний с потребителя взыщут средства по нормативу за шесть месяцев с применением повышающего коэффициента 10. Также для исключения нарушений поставщиков газа обяжут устанавливать на счетчики антимагнитные пломбы.

Целью изменений является побуждение россиян самостоятельно устанавливать индивидуальные счетчики газа и устранить сокрытие пользователями данных о реальном потреблении топлива. Жители передают ложные показания, пытаясь снизить расходы. Но, согласно подсчетам специалистов, оплата по нормативу обходится на две трети дороже.

В Думе заявили, что законопроект могут рассмотреть уже в текущем году. Полномочия по разработке новой системы и установке счетчиков нужно передать "Газпрому", полагают в нижней палате.