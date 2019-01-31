Грузовик сбил насмерть пешехода в пригороде Барнаула в ночь на четверг, 31 января, сообщили в краевой ГИБДД.

Трагический инцидент случился в 03:30 в Первомайском районе на втором километре Мостового перехода через реку Обь.

Согласно предварительной информации, водитель 1967 года рождения, управляя грузовым автомобилем IVECO 440 с полуприцепом, двигаясь со стороны города Новосибирска в направлении города Барнаула, допустил наезд на неустановленного пешехода, который находился на проезжей части дороги.

"В результате ДТП неустановленный пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", — добавляют в Госавтоинспекции.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.