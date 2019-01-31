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В Австрии вероятность попасть в ДТП в девять раз выше, чем в Дании. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на Daily Mail.

В Австрии на десять тысяч жителей приходится 44 ДТП, а в Дании – всего пять. Об этом сказано в ежегодном отчете Европейской комиссии по происшествиям. Также опасными представляются поездки по ФРГ (37 аварий) и Бельгии (35).

Лучше показатели у Словении, Португалии, Мальты и Италии: там количество ДТП на десять тысяч жителей порядка 30.

Самыми безопасными странами для водителей оказались Кипр (7,5 аварий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).

Британия на 19-й строчке в перечне, там на десять тысяч жителей зарегистрировано 22 несчастных случая.

Для снижения риска аварий эксперты рекомендуют лучше изучать ПДД и минимизировать влияние отвлекающих факторов на дороге.