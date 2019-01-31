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Член думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на интервью парламентария агентству городских новостей "Москва".
Депутат напомнил, что в РФ запрещено использование телефонов за рулем. Свищев считает, что курение снижает внимательность водителя не меньше, чем гаджеты.
"Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. С этим вряд ли кто-то будет спорить", – подчеркнул он.
Также он отметил, что курящие водители зачастую находятся в машине не одни и наносят вред здоровью других пассажиров.
Комментарии
да-да
курить.пить.ковырять в носу.чесать опу.заглядываться на девушек в бикини
Да введите уже уголовную ответственность,что мелочиться!и высшую меру
Вполне здравая идея!
Давно пора.
следить за соблюдением и карать нарушителей кто будет? или как с запретом курения в общественных местах все будет? Ну и смысл???
Запретить курить в общественном транспорте давно пора.
Как зайдешь в коммерческий автобус, мало того что грязюка, так еще накурено как в конюшне
следить за соблюдением и карать нарушителей кто будет? или как с запретом курения в общественных местах все будет? Ну и смысл???
а никто и не должен следить, каждый сознательно должен исполнять закон и всё.
>Запретить курить в общественном транспорте давно пора.
Так это давно запрещено - общественный транспорт это же общественное место... Но сознательных водил маршрутных транспортных средств, исполняющих закон, мало.
а электронные дымят в автобусе как из глушителя дым идет
Они когда народ оставят в покое. Когда они займутся экономикой, промышленность, государством?
Они когда народ оставят в покое. Когда они займутся экономикой, промышленность, государством?
Если пастух отвернётся, стабо разбежаться.