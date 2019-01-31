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Член думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на интервью парламентария агентству городских новостей "Москва".

Депутат напомнил, что в РФ запрещено использование телефонов за рулем. Свищев считает, что курение снижает внимательность водителя не меньше, чем гаджеты.

"Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. С этим вряд ли кто-то будет спорить", – подчеркнул он.

Также он отметил, что курящие водители зачастую находятся в машине не одни и наносят вред здоровью других пассажиров.